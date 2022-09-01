Реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС, - эксперт

По словам Баранюка, внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения - серьезная реформа, к которой готовилась государство 8 лет.

"Это говорил и премьер-министр, и вспоминал в речах президент. Все сказали, что мы выполнили часть евроинтеграционных процессов. И сейчас мы должны в этих процессах оставаться", - подчеркнул Баранюк.

По мнению руководителя профильного союза операторов системы распределения, RAB-тариф позволил перебросить значительные средства в операционные затраты, которые распределялись по-разному.

"Поэтому нельзя в этом смысле подвергать критике RAB-тариф, потому что это стало поддержкой как для компаний, так и для власти, которая не разрабатывала особого плана для ОСРов как им действовать. ОСР сами сориентировались, сами взяли имеющиеся ресурсы и сами правильно применили", - отметил он.

Напомним, ранее глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус отметил, что реформа стимулирующего тарифообразования была правильным решением.