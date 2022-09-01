UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС, - эксперт

Фото: реформа стимулирующего тарифообразования способствовала интеграции Украины в энергосистему ЕС (flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Реформа стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения на уровне с сертификацией "Укрэнерго" позволила Украине успешно интегрироваться в единой энергосети ЕС и в период войны позволила облэнерго оперативно ремонтировать поврежденные линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Баранюка в рамках заседания Energy Club.

По словам Баранюка, внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения - серьезная реформа, к которой готовилась государство 8 лет.

"Это говорил и премьер-министр, и вспоминал в речах президент. Все сказали, что мы выполнили часть евроинтеграционных процессов. И сейчас мы должны в этих процессах оставаться", - подчеркнул Баранюк.

По мнению руководителя профильного союза операторов системы распределения, RAB-тариф позволил перебросить значительные средства в операционные затраты, которые распределялись по-разному.

"Поэтому нельзя в этом смысле подвергать критике RAB-тариф, потому что это стало поддержкой как для компаний, так и для власти, которая не разрабатывала особого плана для ОСРов как им действовать. ОСР сами сориентировались, сами взяли имеющиеся ресурсы и сами правильно применили", - отметил он.

Напомним, ранее глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус отметил, что реформа стимулирующего тарифообразования была правильным решением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз