Реформа обленерго забезпечила компанії коштами для відновлення пошкоджених електромереж, - експерт

"Зрозуміло, що з початком війни ситуація значно ускладнилася. Є один показовий факт, який відмічають ОСРи, що зазнали руйнувань та пошкоджень своїх активів під час військової агресії рф. Це наявність коштів, які компанії отримали саме завдяки так званому "RAB-регулюванню", і які вони оперативно спрямовували і продовжують спрямовувати на відновлення та ремонти пошкоджених і зруйнованих активів. На мій погляд, це дуже важливий факт на користь стимулюючого регулювання", - сказав він.

Огаджанян зазначив, що система стимулюючого регулювання передбачає суттєві зміни та значні інвестиції, ефект від яких може бути помітним лише через декілька років.

Він підкреслив, що завдяки реформі обленерго велика кількість ОСР збільшили плани з капітальних інвестицій в два або більше разів, в порівнянні з системою "Витрати+".

"Скасування будь-якої прогресивної реформи є дуже небажаним кроком. Проте, зрозуміло, що країна перебуває в абсолютно екстраординарних умовах, за яких можуть бути виправдані певні обмеження. А втім, навіть за таких умов, перш ніж приймати рішення щодо обмежень, слід розуміти, чи буде досягнена мета, яку переслідує держава, і чи не будуть нівельовані здобутки через негативні наслідки таких обмежень", - підсумував Огаджанян.

Нагадаємо, експерт "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок.

Також голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляє, що скасування цієї реформи призведе до зниження інвестиційної привабливості обленерго.