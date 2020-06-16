Реформа ГАСИ может вызвать хаос в сфере строительства, - эксперты

Для реализации реформы власть должна определиться с политической фигурой, которая понесет ответственность
Анонсированная реформа государственного контроля в строительстве может способствовать возобновлению коррупционных схем и увеличению объема коррупционной ренты путем содействия ряда проблемных застроек.
Об этом говорится в обращении ОО “Разом проти корупції”.
"Коррупция в строительном контроле всегда носила характер системного явления. Уже много лет существует параллельная официального органа и сращенная с ним сеть посредников, обеспечивающих сбор средств с застройщиков за выдачу разрешений, ввод в эксплуатацию зданий (так называемые 5$ за м кв) под прикрытием силовых структур и за покровительства высших должностных лиц страны", - отмечают активисты.
По их мнению, анонсированная реформа ГАСИ нужна, поскольку орган на сегодня является символом коррупции. Но, прежде всего, должна быть устранена системная коррупция в строительстве.
"Более 30 экспертными организациями и Минрегионом было наработано Концепцию публичного управления в сфере градостроительства - документ, определяющий ключевые направления дальнейших структурных, технологических, законодательных изменений", - добавляется в обращении.
Для реализации реформы, отмечают в организации, власть должна определиться с политической фигурой, которая понесет ответственность в случае провала реформы, привлекать экспертные круги к проведению реформы и обеспечить надлежащее коммуникационное сопровождение реформы.
Вместе с тем ОО "Разом проти корупції" подготовила и направила письмо к руководству страны, в котором призвала сделать следующее:
Напомним, ранее эксперты заявили о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля.
4 мая Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Ранее в Кабинете министров заговорили о ликвидации инспекции. В частности, в Минрегион создали рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.
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Автор: РБК-Украина