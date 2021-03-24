Реестра нет. Как пограничники проверяют COVID-справки при въезде в Украину

Помощник главы Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, какая ответственность грозит за поддельную справку о коронавирусе при пересечении границы. За это могут открыть уголовное дело.

По словам помощника главы ГПС, нет официального онлайн-реестра таких справок как за рубежом, так и в Украине.

"Если говорить о справках, как части проверки на границе, то решением правительства не определены какие-то дополнительные нюансы по этим справкам, какие они должны быть и как они должны быть утверждены", - заявил он.

Демченко отметил, что во время проверки пограничники будут проверять справки, включая дату их выдачи, на каких бланках напечатаны, какая стоит печать.

"В случае, если будут какие-то оговорки, что справка о коронавирусе может быть поддельной, мы при необходимости будем работать с полицией. Также мы можем сотрудничать с нашими коллегами из соседних стран, с которыми граничит Украина. Если будут какие-то подозрения, то иностранцу может быть отказано во въезде в Украину, а при необходимости и при дальнейших проверках могут открыть уголовные дела", - пояснил помощник главы ГПСУ.

Кроме того, правоохранительные органы или пограничники той страны, куда въезжают граждане Украины, обращают внимание, может ли быть эта справка поддельной.

"Если у них есть сомнения, они отказывают во въезде гражданам Украины, аргументируя это тем, что они видят, что эта справка может быть поддельной, так же будут действовать и пограничники Украины. Я бы не советовал кому-то испытывать судьбу и взамен получить в придачу еще и уголовное дело", - заявил он.

По словам Демченко, были случаи, когда украинцы возвращались домой с поддельной справкой о коронавирусе.