ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Реестра нет. Как пограничники проверяют COVID-справки при въезде в Украину

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 13:28
Реестра нет. Как пограничники проверяют COVID-справки при въезде в Украину Фото: документы (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Помощник главы Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, какая ответственность грозит за поддельную справку о коронавирусе при пересечении границы. За это могут открыть уголовное дело.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського радио".

По словам помощника главы ГПС, нет официального онлайн-реестра таких справок как за рубежом, так и в Украине.

"Если говорить о справках, как части проверки на границе, то решением правительства не определены какие-то дополнительные нюансы по этим справкам, какие они должны быть и как они должны быть утверждены", - заявил он.

Демченко отметил, что во время проверки пограничники будут проверять справки, включая дату их выдачи, на каких бланках напечатаны, какая стоит печать.

"В случае, если будут какие-то оговорки, что справка о коронавирусе может быть поддельной, мы при необходимости будем работать с полицией. Также мы можем сотрудничать с нашими коллегами из соседних стран, с которыми граничит Украина. Если будут какие-то подозрения, то иностранцу может быть отказано во въезде в Украину, а при необходимости и при дальнейших проверках могут открыть уголовные дела", - пояснил помощник главы ГПСУ.

Кроме того, правоохранительные органы или пограничники той страны, куда въезжают граждане Украины, обращают внимание, может ли быть эта справка поддельной.

"Если у них есть сомнения, они отказывают во въезде гражданам Украины, аргументируя это тем, что они видят, что эта справка может быть поддельной, так же будут действовать и пограничники Украины. Я бы не советовал кому-то испытывать судьбу и взамен получить в придачу еще и уголовное дело", - заявил он.

По словам Демченко, были случаи, когда украинцы возвращались домой с поддельной справкой о коронавирусе.

Напомним, вчера стало известно, что Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве анонсировали, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, до этого при въезде в страну прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран "красной" зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Государственная пограничная служба Коронавирус
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет