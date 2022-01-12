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Реальное число суточных заражений COVID-19 может быть до 1 млн, - Минздрав Франции

Автор: Ольга Белей

По мнению министра здравоохранения Франции Оливье Верана, официально зафиксированные случаи коронавируса не показывают весь масштаб пандемии. Он считает, что реальное число заражений за день может досягать 1 млн случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Когда мы фиксируем 370 тысяч заражений в определенный день, мы можем считать, что на самом деле их около миллиона", - заявил министр здравоохранения Франции.

Напомним, накануне Франция с населением 67,3 млн зарегистрировала очередной рекорд заражений. Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.

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Франция