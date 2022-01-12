Реальное число суточных заражений COVID-19 может быть до 1 млн, - Минздрав Франции

По мнению министра здравоохранения Франции Оливье Верана, официально зафиксированные случаи коронавируса не показывают весь масштаб пандемии. Он считает, что реальное число заражений за день может досягать 1 млн случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
"Когда мы фиксируем 370 тысяч заражений в определенный день, мы можем считать, что на самом деле их около миллиона", - заявил министр здравоохранения Франции.
Напомним, накануне Франция с населением 67,3 млн зарегистрировала очередной рекорд заражений. Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.