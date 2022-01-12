Реальное число суточных заражений COVID-19 может быть до 1 млн, - Минздрав Франции

Фото: во Франции может быть ежедневно до 1 млн заболевших коронавирусом (Getty Images)

По мнению министра здравоохранения Франции Оливье Верана, официально зафиксированные случаи коронавируса не показывают весь масштаб пандемии. Он считает, что реальное число заражений за день может досягать 1 млн случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Когда мы фиксируем 370 тысяч заражений в определенный день, мы можем считать, что на самом деле их около миллиона", - заявил министр здравоохранения Франции.