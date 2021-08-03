Really Building завершила один из старейших долгостроев Киева

На месте бывшей недострои по улице Нагорной, 18/16, которую начали возводить еще в 1999 году открыли жилой комплекс комфорт-класса "Хенесси Хаус".

По ее словам, строительная компания "Really Building" взялась за этот долгострой в 2017 году. Тогда объект представлял собой каркасное здание, возведенное до 7-го этажа. Здание было неправильно законсервировано. Поэтому состояние внешних стен было неудовлетворительным - необходимо было разбирать дом и начинать строить снова.

"Сотни счастливых инвесторов уже делают ремонты в своих квартирах. Многие даже и не надеялись, что дом будет введен в эксплуатацию, после стольких лет простоя. Для нас это также был новый опыт и мы уже имеем много наработок для работы с другими такими объектами", - отметила коммерческий директор компании" Really Bulding "Анна Мурашенко

.Голова правления жилищно-строительного кооператива по улице Нагорной, 18/16 Александр Козиенко, подчеркнул, что инвесторы дома пытались найти пути возобновления строительства с начала 2000-х и вплоть до 2017 года, когда в проект вошла компания "Really Bulding".

"Путь с начала 2000-го и заканчивая 2017 г. - это был сложный путь. Поэтому много лет мы пытались понудить прошлого застройщика, чтобы он закончил строительство, искали возможность получения в аренду земельного участка. Это был один из таких крупных долгостроев в Киеве ", - подчеркнул Козиенко.