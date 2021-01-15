Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать

В случае осложнений от COVID-19 работающие украинцы могут пройти реабилитацию за счет Фонда социального страхования Украины. На реабилитацию могут претендовать при наличии медицинских показаний.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"При наличии медицинских показаний застрахованные лица, переболевшие COVID-19 и имеющие осложнения, имеют право пройти реабилитационное лечение на базе санаторно-курортных учреждений за счет средств Фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

Застрахованное лицо направляется на лечение в реабилитационное отделение санаторно-курортного заведения за средства фонда при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии больницы (ВКК), где находится пациент.

"Восстановительное лечение начинается сразу после окончания острого периода заболевания при наличии ограничений жизнедеятельности и выполнения трудовой деятельности", - объясняют в ведомстве.

При этом 100% стоимости восстановительного лечения, необходимого человеку, покрывается за счет средств ФССУ.

"При наличии вопросов или потребности в консультации по прохождению реабилитации за средства фонда застрахованные лица могут обращаться в соответствующие управления исполнительной дирекции ФССУ по территориальному признаку", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что фонд финансирует лицу пособие по временной нетрудоспособности за все время пребывания в санаторно-курортном учреждении.

Как писало РБК-Украина, люди, переболевшие коронавирусом, могут и дальше распространять инфекцию. Остатки вируса могут оставаться в носу и горле.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как обезопасить себя от осложнений после COVID-19.