Разжижители крови помогают пациентам с тяжелой формой COVID-19, - исследование

Результаты исследования американских медиков из больницы Маунт Синай показали, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, медики обнаружили, что 29% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которым давали разжижители крови, умерли. Но при этом смертность среди тех, кто также был подключен к аппаратам ИВЛ, но не получал эти препараты, составляет 63%.

"Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получал", - написали медики в отчете.

При этом отмечается, что выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации.

Напомним, ранее сообщалось, что экспериментальная вакцина от коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года. Процесс одобрения регулирующих органов может быть ускорен из-за пандемии.

резидента США Дональда Трампа, вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Он заявил, что вакцина будет "скорее раньше, чем позже".