Разворот к росту: что происходит с курсом доллара 10 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 30,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,49 - 9 июня), продажи - 26,75 (26,72 - 9 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,73 (29,60 - 9 июня), продажи - 30,25 (30,11 - 9 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 9 июня), продажи 3,88 (3,88 - 9 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,25 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, не иземенив его по сравнению с 9 июня (26,64 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%