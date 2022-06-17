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Разведывал позиции ВСУ на границе в Сумской области: СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала российского агента в Сумской области ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента российских спецслужб. Он передавал врагу данные о дислокации, вооружении и перемещении украинских военных в Сумской области на границе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

По информации ведомства, предатель был завербован российскими спецслужбами во время полномасштабной агрессии РФ против нашей страны.

Так, по заданию оккупантов, агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

После чего полученные материалы с геолокацией злоумышленник переправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами преступления.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК, а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, недавно СБУ заблокировала киевскую ИТ-компанию, которая разрабатывала программное обеспечение для оккупационных администраций на Донбассе.

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