В разведке США сравнили увеличение количества кибератак с подготовкой терактов 11 сентября
По словам главы американской разведки, цифровая инфраструктура США сейчас находится под атакой
Глава национальной разведки Соединеных Штатов Америки (США) Дэн Коутс сравнил масштабную волну кибератак, которой подвергается инфраструктура в США, с подготовкой терактов 11 сентября. Об этом передает CNN.
Так, по словам Коутса, похожие "предупредительные знаки" наблюдались перед терактами 11 сентября 2001 года.
"Сегодня цифровая инфраструктура нашей страны в буквальном смысле находится под атакой", - заявил Коутс.
Он также отметил, что за несколько месяцев до 11 сентября 2001 года система "мигала красным".
"И вот, спустя двадцать лет, я выступаю перед вами и говорю: сигнальные огни вновь мерцают красным цветом", - добавил глава американской разведки.
Кост также сообщил, что главными организаторами кибератак на американскую инфраструктуру являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
При этом, Россию в этом списке глава американской разведки выделил, отметив, что "РФ продолжает свои усилия по подрыву демократии".
Напомним, ранее стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала 2 аккаунта, которые связанные с 12 гражданами Российской Федерации, уличенными во вмешательстве в выборы в Соединенные Штаты Америки. Как отметили в руководстве соцсети, эти аккаунты были названы в обвинительном заключении 12 сотрудникам военной разведки РФ.
Также сообщалось о кибератаках со стороны РФ на немецкие медиа и химкомпанию. Так, на данные обьекты в августе 2017 и июне 2018 года были осуществлены атаки, предположительно, с целью шпионажа. Спецслужбы не исключают, что в Германии, помимо медиакомпаний и организации, занимающейся химическими исследованиями, пострадали и другие предприятия.
Также стоит отметить, что в Украине сотрудники Службы безопасности блокировали попытку спецслужб Российской Федерации провести кибератаку на сетевое оборудование общества "Аульская хлоропереливная станция", которое является объектом критической инфраструктуры страны. Как сообщалось, кибератака могла привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.