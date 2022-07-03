В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине

В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление оккупации.

"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление. Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля", - говорится в сообщении.

В британской разведке заявили, что приоритетной целью политики России является поиск конституционного решения для оккупации.

"Вполне вероятно, что она будет готова подтасовать результаты голосования, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.