В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине

Оккупационные власти заявили, что проведут референдум о присоединении Херсонской области к РФ к осени 2022 года. Россия, вероятно, отдает приоритет псевдоконституционному голосованию в попытке узаконить свой контроль над регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление оккупации.
"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление. Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля", - говорится в сообщении.
В британской разведке заявили, что приоритетной целью политики России является поиск конституционного решения для оккупации.
"Вполне вероятно, что она будет готова подтасовать результаты голосования, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.
Напомним, разведка считает, что россияне планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
По мнению мэра города Игоря Колыхаева, захватчики хотят аннексировать Херсонскую область, как это было с Крымом.
Кроме того, в Херсонской области уже открыли пункты выдачи российских паспортов, чтобы сфальсифицировать результаты "референдума".