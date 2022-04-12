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Разведка Украины получила имена личного состава Росгвардии "ястреб"

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 13:49
Разведка Украины получила имена личного состава Росгвардии "ястреб" Фото: разведка Украины получила имена личного состава Росгвардии "ястреб" (rosguard.gov.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка Украины обнародовала имена военнослужащих отряда особого назначения росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода. Оккупанты причастны к военным преступлениям против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", - пишет пресс-служба разведки.

Скачать архив можно по ссылке.

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