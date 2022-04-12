Разведка Украины получила имена личного состава Росгвардии "ястреб"

Разведка Украины обнародовала имена военнослужащих отряда особого назначения росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода. Оккупанты причастны к военным преступлениям против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Скачать архив можно по ссылке .

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", - пишет пресс-служба разведки.

Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.