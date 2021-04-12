Разведка США заявила о причастности Израиля к теракту на ядерном объекте в Иране

Разведка США заявила, что авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате взрыва, который якобы организовал Израиль. На возобновление работы объекта может понадобиться не менее 10 месяцев.

Однако пока неизвестно, был ли проинформирован Белый дом о планах Израиля.

При этом отмечается, что Израиль "умышленно спланировал" эту атаку.

"Ущерб был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран", - приводят в материале слова американских разведчиков.

Напомним, 11 апреля в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал атаку на объект в Натанзе террористическим актом. При этом власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.