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Разведка США продолжает искать причины появления COVID-19

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Вашингтон, Понедельник 28 июня 2021 03:41
Разведка США продолжает искать причины появления COVID-19 Фото: в США расследуют происхождение коронавируса (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Разведывательное сообщество США, перед которым администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена поставила задачу определить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам касательно появления COVID-19. Работа продолжается.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.

Издания отмечает, вряд ли разведка сможет найти источник до конца отведенного на это срока.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Напомним, Трамп потребовал от Китая компенсации для всего мира из-за пандемии коронавируса. Он считает, что в распространении COVID-19 виновны китайцы.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключают и в ВОЗ.

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