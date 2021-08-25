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Разведка США представит рассекреченную версию доклада о происхождении COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса. В настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки.

Она подтвердила, что Байден не только получил копию секретной версии документа: для него представителями спецслужб также был проведен специальный брифинг на эту тему.

"Разведсообщество одновременно работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание доклада. До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса.

В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

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