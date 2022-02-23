Разведка о провокациях РФ в Крыму: возможен теракт или химическая диверсия

По данным украинской разведки, на территории оккупированного Крыма планируются российские провокации. Они могут быть связаны с терактом или химической диверсией на заводе "Титан" в Армянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

"По разведывательным данным, на заводе "Титан" в Армянске, Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что сегодня около 20:00 с завода эвакуировали около 50 человек.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет", - добавили в ГУР.