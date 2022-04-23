UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка получила список морпехов, которые издеваться над гражданами на Запорожском и Мариупольском направлениях

Разведка опубликовала данные российских преступников (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки опубликовало список преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852), которые издевались над жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В частности, разведка добыла список военных преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) города Каспийск в составе 58 армии, что совершают убийства, издевательства над мирными жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Всего в список вошло 1963 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 59-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВторжение России в Украину