Разведка получила список морпехов, которые издеваться над гражданами на Запорожском и Мариупольском направлениях

Главное управление разведки опубликовало список преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852), которые издевались над жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
В частности, разведка добыла список военных преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) города Каспийск в составе 58 армии, что совершают убийства, издевательства над мирными жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.
"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Всего в список вошло 1963 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно по ссылке.
Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев.
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