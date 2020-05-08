Разведка Германии считает обвинения США против Китая по COVID-19 "отвлекающим маневром"

Федеральная разведывательная служба Германии считает обвинения Соединенных Штатов в отношении Китая относительно происхождения коронавируса отвлекающим маневром Белого дома. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, немецкая разведка на прошлой неделе запросила доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении COVID-19 у всех партнеров по разведывательной сети Five Eyes (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Никто из них так и не ответил немецкой стороне.

В секретной записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка называет утверждения Вашингтона "расчетливым отвлекающим маневром" Соединенных Штатов.

Федеральная служба считает, что Вашингтон пытается своей теорией происхождения вируса "отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай".

В то же время, по сведениям разведки, Китай на самом высоком уровне пытался повлиять на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она не спешила с объявлением пандемии. Как считает германская разведка, из-за информационной политики Пекина мир потерял около 4-6 недель в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео выступил заявлением, что эксперты утверждают о неестественном происхождении коронавируса.

Позже в ВОЗ заявили, что у них нет доказательств того, что COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Китае. При этом в Организации назвали заявления США об искусственном создании вируса - спекулятивными.