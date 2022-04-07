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Разведка Германии перехватила переговоры оккупантов об убийстве жителей Бучи, - Spiegel

Фото: Разведка Германии перехватила переговоры оккупантов об убийстве жителей Бучи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Служба внешней разведки Германии перехватила радиопередачи российских военнослужащих, в которых обсуждались убийства мирных жителей в Буче. Некоторые из радиопереговоров связаны с телами людей, которые были задокументированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В одном из радиосообщений один солдат рассказывает другому, что он и его сослуживцы сбили человека с велосипеда. В другом радиосообщении мужчина сказал: "Сначала вы допрашиваете людей, а потом стреляете в них".

В материалах разведки также говорится о том, что служащие российских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнера", принимали значительное участие в зверствах.

Разведка Германии заявляет, что убийства мирных жителей в Буче стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Цель - посеять страх и ужас среди гражданского населения и подавить сопротивление.

Из перехваченных переговоров следует, что убийства могли происходить и в других оккупированных российскими войсками населенных пунктах - в частности, в окрестностях Мариуполя.

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