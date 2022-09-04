Разведгруппа уничтожила российский БТР с личным составом: появилось видео

Разведывательная группа на одном из направлений уничтожила российский бронетранспортер с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Во время выполнения боевого задания разведывательная группа при поисковых действиях выявила вражескую позицию. В ходе этой операции был мгновенно уничтожен БТР-80 и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня появилось видео, как украинские артиллеристы отрабатывают по позициям российских оккупантов и продлевают для них "жаркое лето".

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