Под разведение сил в Золотом подпадают 122 дома

Под разведение военных сил в районе Золотого на Донбассе подпадают 122 дома. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает "Громадське".

По его словам, МВД с сегодняшнего дня увеличивает присутствие в Золотом на 19 человек.

"Национальная полиция останется в Золотом-4 и будет работать. Сейчас здесь работают 17 наших сотрудников, здесь у нас есть отдел. Золотое-4 патрулирует подразделение патрульной службы полиции особого назначения "Свитязь", здесь работает группа быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции. И с сегодняшнего дня мы увеличиваем наше присутствие на 19 человек, соответствующий приказ я уже дал. Также мы усиливаем свое присутствие в Екатериновке", - сказал он.

По словам Трояна, после разведения сил перед позициями ВСУ останутся 122 дома.

Напомним, правоохранители во время разведения военных сил будут обеспечивать безопасность граждан в населенном пункте Золотое-4 и Екатериновка на временно оккупированном Донбассе.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в субботу, 4 октября, зафиксировала факт минометного обстрела населенного пункта Золотое-4, где должно состояться разведение сил и средств.