Разве это красиво? Лобода своим платьем спровоцировала споры в сети

Светлана Лобода показала необычное платье, чем вызвала у фанатов непонимание
Светлана Лобода, которая недавно сильно поссорилась с Сергеем Лазаревым, опубликовала провокативный снимок в необычном платье. Артистка выбрала для снимка необычный фасон платья. В этом же платье Светлана Лобода появилась на вручении премии "МузТВ". Некоторые поклонники похвалили чувство стиля певицы, а другие фанаты выразили свое недовольство внешним видом исполнительницы.
В подписи к фото артистка назвала себя ангелом.
Лобода в Instagram похвасталась странным платьем (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях фанаты артистки разделились на два лагеря: на тех, кто обожает чувство стиля артистки и тех, кто многие наряды не понимает.
Лобода в Instagram похвасталась странным платьем (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что ранее Светлана Лобода и Сергей Лазарев решили устроить матерные разборки за кулисами премии МУЗ-ТВ. Исполнитель обматерил украинскую звезду прямо на глазах у коллег. Лобода решила прокомментировать данную ситуацию, что и сделала в ходе прямого эфира в Instagram.
Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.
Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.