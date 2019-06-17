Разве это красиво? Лобода своим платьем спровоцировала споры в сети

Лобода в Instagram похвасталась странным платьем (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода показала необычное платье, чем вызвала у фанатов непонимание

Светлана Лобода, которая недавно сильно поссорилась с Сергеем Лазаревым, опубликовала провокативный снимок в необычном платье. Артистка выбрала для снимка необычный фасон платья. В этом же платье Светлана Лобода появилась на вручении премии "МузТВ". Некоторые поклонники похвалили чувство стиля певицы, а другие фанаты выразили свое недовольство внешним видом исполнительницы.

В подписи к фото артистка назвала себя ангелом.

Лобода в Instagram похвасталась странным платьем (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях фанаты артистки разделились на два лагеря: на тех, кто обожает чувство стиля артистки и тех, кто многие наряды не понимает.

Крутейшая.

Реально ангел. Столько сейчас хочется сказать, но боюсь лимит не даст мне полностью выговориться, поэтому скажу, что вы лучшая. Хотя, вы это и так знаете. Ну, это так, факт.

Разве это красиво??

Смешная такая.

Никак не могу понять, нравится мне это платье или нет...

Сногшибательная.

Пингвин.

Образ напоминает пингвиненка.

Лобода в Instagram похвасталась странным платьем (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Светлана Лобода и Сергей Лазарев решили устроить матерные разборки за кулисами премии МУЗ-ТВ. Исполнитель обматерил украинскую звезду прямо на глазах у коллег. Лобода решила прокомментировать данную ситуацию, что и сделала в ходе прямого эфира в Instagram.

Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.