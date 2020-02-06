У Разумкова второй раз за день проходит совещание с главами фракций Рады

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Перерыв в Раде продлится до 12:30

У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова второй раз за день состоится совещание с главами парламентских фракций. Об этом объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, перерыв продлится до 12:30.

"Я объявляю перерыв до 12:30. Прошу лидеров политических фракций собраться в кабинете спикера", - заявил Стефанчук.

Отметим, что представители фракций ОПЗЖ и "Батькивщины" продолжают пытаться заблокировать трибуну и президиум ВРУ.

Добавим, сегодня утром Дмитрий Разумков уже собирал глав фракций парламент в своем кабинете.

РБК-Украина писало, что сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях. Арахамия заверил в достаточном количестве голосов для открытия рынка земли.

Однако, в Верховной раде из-за рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка при участии нескольких народных депутатов.

Кроме того, в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли.