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Разумков ввел в Раде меры по предупреждению коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 19:20
Разумков ввел в Раде меры по предупреждению коронавируса
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

До 3 апреля будет ограничено допуск в Раду всем, кроме нардепов и работников Аппарата ВР

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной рады.

Как отмечается, до 3 апреля будет ограничено допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Кроме того, до 3 апреля приостановили личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.

Напомним, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).

Кроме того, в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль выразил предположение, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад.

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