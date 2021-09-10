Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Будет работать дистанционно

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил Разумков.

Председатель ВР планировал завтра лично принять участие в Ялтинской европейской стратегии, впрочем, теперь надеется на то, что ему позволят выступить дистанционно.

"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - написал Разумков.

Некоторое время чиновник будет находиться на самоизоляции, однако продолжит свою работу дистанционно. Как добавил Разумков, сейчас он чувствует себя хорошо.