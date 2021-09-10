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Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Будет работать дистанционно

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 19:36
Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Будет работать дистанционно Фото: Дмитрий Разумков во второй раз заболел коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре. Председатель ВР продолжит свою работу дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил Разумков.

Председатель ВР планировал завтра лично принять участие в Ялтинской европейской стратегии, впрочем, теперь надеется на то, что ему позволят выступить дистанционно.

"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - написал Разумков.

Некоторое время чиновник будет находиться на самоизоляции, однако продолжит свою работу дистанционно. Как добавил Разумков, сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 30 ноября Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало о том, что Разумков пока не планирует вакцинироваться, поскольку имеет антитела к болезни.

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Дмитрий Разумков Коронавирус
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