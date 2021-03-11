Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, поскольку у него есть антитела к болезни. В будущем же он планирует получить прививку за свой счет.

"Мне пока не надо, давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать прививку привезенной в Украину вакциной.

Он также добавил, что, по его мнению, чиновники должны колоться за свой счет.