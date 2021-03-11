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Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 10:59
Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, поскольку у него есть антитела к болезни. В будущем же он планирует получить прививку за свой счет.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мне пока не надо, давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать прививку привезенной в Украину вакциной.

Он также добавил, что, по его мнению, чиновники должны колоться за свой счет.

Напомним, Дмитрий Разумков переболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Он пробыл на изоляции более двух недель и после нескольких повторных сдач тестов получил отрицательный результат и вернулся к полноценной работе.

Ранее в национальный план вакцинации внесли изменения, чтобы президент и чиновники могли получить прививку в числе первых.

Президент Владимир Зеленский, который также переболел ранее COVID, привился вакциной Covishield 2 марта.

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