Разумков просит нардепов не ездить за границу из-за коронавируса

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Председатель Верховной Рады издал соответствующее распоряжение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков советует народным депутатам отменить все заграничные командировки в связи с эпидемией коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВРУ.

Согласно распоряжению, такие рекомендации будут активны до изменения эпидемиологической ситуации в мире.

"Народным депутатам Украины, работникам аппарата Верховной Рады Украины настойчиво рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в документе.

Также Разумков поручил руководителю аппарата ВР принять необходимые меры для предотвращения распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады.

Контроль за указанным распоряжением глава парламента оставил за собой.

Напомним, сегодня Кабинет министров должен утвердить окончательный план по борьбе с коронавирусом в Украине.

В настоящее время в Украине официально подтвержден только 1 случай инфицирования коронавирусом. Черновчанин находится на лечении, его состояние стабильное. Отметим, что заражение украинца вирусом COVID-19 подтвердила Лондонская лаборатория.