Разумков поздравил украинцев с новогодними праздниками

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер ВР надеется, что в 2020 году украинцы почувствуют положительные изменения в стране

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Разумков надеется, что в 2020 году украинцы почувствуют положительные изменения в стране.

"Уважаемые украинцы, 2019 год был определяющим для нашего государства. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, приведя новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно почувствовали положительные изменения от нашей работы", - сказал он.

Спикер Рады пожелал "здоровья, уюта, мира в ваших домах, чтобы всегда там раздавался детский смех, а ваши родные были рядом с вами, чтобы был мир в нашей стране, чтобы она развивалась".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравит украинцев с Новым Годом 2020. Поздравление с Новым годом действующего президента Украины Владимира Зеленского выйдет на телеканале "1+1" в 23:55.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала делать все для преодоления климатических изменений.