Разумков оценил вероятность пересмотра госбюджет из-за коронавируса

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Разумкова, на сегодня инициатив о пересмотре госбюджета нет

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство прикладывает максимум усилий для того, чтобы не пришлось секвестировать государственный бюджет из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня таких инициатив нет.

"По состоянию на сегодня таких инициатив пока нет. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная рада Украины продолжит свою работу несмотря на то, что один из народных депутатов Сергей Шахов заболел коронавирусом. При этом он добавил, что что несмотря на карантин, Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

Ранее Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус. Его результат оказался негативным.

Добавим, что 17 марта Рада одобрила за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)". В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Закон вступил в силу 18 марта.