Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за COVID

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом. Однако, по его словам, такое предложение должно поступить от Кабинета министров.

"К сожалению, да (возможно введение ЧП - ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил он.

Глава парламента отметил, что Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ

"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", - отметил он.

Отметим, что чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

Так, в Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения: