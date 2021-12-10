Разрешено увольнять сотрудников без COVID-вакцинации: в Армении приняли новый законопроект

За принятие закона проголосовали 60 депутатов, 26 политиков выступили против.

Как объяснил замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян, в соответствии с законопроектом работодатель получит право не выплачивать зарплату за тот период, в течение которого у сотрудника отсутствуют документы. Также человека могут не допустить к работе.

Однако данный закон не касается президента, спикера и депутатов Национального собрания, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генерального прокурора. Это связано с тем, что по закону у них всех нет руководителей.

Отмечают, что с 1 октября в Армении действуют правила, что невакцинированные сотрудники дважды в месяц должны предоставлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Он проводится за счет работника, а результат неоходимо предъявить не более, чем за 72 часа после его проведения.