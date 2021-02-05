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Разработчики заявили, что AstraZeneca эффективна против "британского" COVID

Лондон, Пятница 05 февраля 2021 16:46
Разработчики заявили, что AstraZeneca эффективна против "британского" COVID
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили об эффективности препарата от британского штамма вируса. Ее уже используют в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке и испытаниях вакцины, заявил, что новые данные подтверждают эффективность препарата от штамма коронавируса, который был впервые обнаружен в декабре 2020 года в графстве Кент и привел к всплеску заболеваемости в стране.

В Британии использование AstraZeneca начали в конце декабря прошлого года. В конце января вакцину одобрили для использования в Евросоюзе, куда британо-шведская компания должна поставить 40 миллионов доз до конца марта.

Ранее сообщалось, что во Франции начинают прививаться вакциной AstraZeneca. Вакцинацию начнут делать в субботу.

Также Италия не рекомендовала прививку вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

В то же время, Финляндия рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для людей до 70 лет.

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