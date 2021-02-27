Разработчик Pfizer представил долгосрочный план по борьбе с COVID

По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.

"Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций", - указал глава компании BioNTech.

Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.

"Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать ​​сильную иммунную защиту", - сказал Шахин.