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Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса

Москва, Вторник 26 января 2021 08:59
Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство "Иммофон". Оно рассчитано на борьбу с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Ринка, лекарство основано на препарате "Диуцифон". Кроме лечения коронавируса, новый препарат предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (процесс уничтожения организма иммунитетом - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - заявил Ринк.

Ученый заявил, что на сегодняшний день уже проведено тестирование препарата на около 700 пожилых пациентах-добровольцах.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - отметил Ринк.

Напомним, ранее в Национальной академии наук Украины заявили, что пока в мире нет ни одного лекарства от коронавируса.

Также сообщалось, что Германия первой в Европейском союзе начнет использовать препарат для лечения COVID на основе антител.

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