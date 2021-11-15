Разоблачено три крупных сети COVID-аферистов: действовали в Киеве и двух областях

Киев

Более полугода действовали три объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных COVID-документов, которую организовал иностранеци привлек к "схеме" владельцев украинских туристических агентств и врачей.

В частности, "клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий, граждан РФ и других государств.

Установлено, что стоимость поддельных справок об отрицательном ПЦР-тесте (которых изготовили больше) составляла в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации к базам данных без ее проведения - 10 тысяч грн.

Предварительно установлено, что злоумышленникам удалось "заработать" почти 10 млн гривен.

Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживанием злоумышленников и изъяли:

дубликаты печатей медицинских учреждений и бланки, которые использовались для изготовления поддельных документов, в т. ч. и образца иностранных государств;

подготовленные к отправке фейковые документы;

компьютеры и носители информации, содержащие переписку с "заказчиками";

черновую бухгалтерию и "клиентскую базу".

Сейчас иностранца, организатора схемы, задержано, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)УК. Его сообщникам также готовятся подозрения.

Львовская область

Вместе с тем во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на подделке COVID-сертификатов. В частности, иностранец координировал действия злоумышленников в Украине, находясь за ее пределами.

Так, жители Львова и области подделывали сертификаты вакцинации в течение 4 месяцев, привлекая к схеме медработников.

Предварительно установлено, что "стоимость" поддельного международного COVID-сертификата составляла 250 евро, внутреннего - 1800-2000 грн. Так, мошенники изготавливали по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более пол миллиона гривен ежемесячно.

Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживанием злоумышленников и изъяли:

компьютеры, с которых происходило неправомерное вмешательство в электронную информационную систему НСЗУ;

"медицинские документы", свидетельствующие о фейковых прививках;

дубликаты печатей и штампов медицинских учреждений, имеющих разрешение на осуществление прививок и выдачу сертификатов о вакцинации.

Сейчас организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УКУ.

Ровенская область

СБУ разоблачила двух жителей г. Дубно, которые изготавливали поддельные COVID-документы с использованием настоящих реквизитов врачей и медицинских учреждений.

Так, злоумышленнику искали "клиентов" через специально созданные группы в одной из популярных соцсетей, а готовые документы отправляли заказчикам через почту во все регионы Украины.

Установлено, что стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен, в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" переводили суммы на банковские карты злоумышленников.

Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживанием злоумышленников и изъяли:

мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители с перепиской с потенциальными "клиентами" и их персональными данными;

электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации;

дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений;

банковские карты, через которые осуществлялись расчеты.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков)УК Украины продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме человек.

Фото: СБУ проводит обыски по местам преступлений (ssu.gov.ua)