Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно, - МВД

Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали "клиентов" на территории Львовской и Запорожской областей.

В частности, один "международный сертификат" стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест - 600 гривен.

По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли "клиентам" через почту, а деньги получали на свои банковские карты.

Во время следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.

"Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен", - отмечают в полиции.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)