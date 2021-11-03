UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно, - МВД

Автор: Мария Кучерявец

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Фигуранты "зарабатывали" более 3 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали "клиентов" на территории Львовской и Запорожской областей.

В частности, один "международный сертификат" стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест - 600 гривен.

По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли "клиентам" через почту, а деньги получали на свои банковские карты.

Во время следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.

"Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен", - отмечают в полиции.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украинысертификат вакцинации