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Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно, - МВД

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Среда 03 ноября 2021 12:13
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно, - МВД Фото: разоблачена схема подделки COVID-документации (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Фигуранты "зарабатывали" более 3 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали "клиентов" на территории Львовской и Запорожской областей.

В частности, один "международный сертификат" стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест - 600 гривен.

По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли "клиентам" через почту, а деньги получали на свои банковские карты.

Во время следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.

"Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен", - отмечают в полиции.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)

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