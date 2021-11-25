Разоблачен канал торговли людьми: украинских моряков заставляли переправлять мигрантов

В Украине прекратили деятельность международного канала торговли людьми. Злоумышленник вербовал украинских моряков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с другими стражами порядка разоблачили преступную деятельность. Они установили, что злоумышленник, уроженец Херсонской области, вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами и которые находились в затруднительном положении. Фигурант преступной схемы вместе с сообщниками в странах ЕС обещал решить "вопрос" по трудустройству их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.
"В конце концов местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались "туристическими турами" для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве", - говорится в сообщении.
За каждого завербованного украинца преступник получал по 2 тысячи долларов.
Установлено, что вместо зарплат многие моряки были осуждены на большой срок в странах Европы, а немало нелегальных мигрантов погибало в Средиземном море.
В настоящее время фигурант преступной схемы задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Винницкой области СБУ разоблачила международную мошенническую схему по суррогатному материнству. "Услугами" фигурантов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины, а сумма "заработка" составила почти миллион долларов.