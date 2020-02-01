Разные техники поцелуя: Дантес взбудоражил сеть страстным фото с Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес показали фанам, как можно целоваться
Надя Дорофеева и Владимир Дантес провели фантастический романтический отпуск вдвоем, не забывая при этом об армии своих поклонников, с которыми делились яркими фото со своих путешествия по экзотическим странам и Европе. Вокалистка группы "Время и стекло" и артист уже вернулись в Украину, но продолжают баловать фанов чувственными снимками с отдыха.
Певец опубликовал в Instagram нежный кадр с поцелуем и продемонстрировал богатство техник.
"Кусь! Когда у вас разные техники поцелуя", - подписал он снимок, на котором звездные супруги на природе на фоне монастыря слились в горячем поцелуе.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Подписчики Дантеса восхищаются фото и купают пару в искренних комплиментах, называя самыми милыми и желая супругам счастья. Некоторые фаны даже признаются артистам в любви в комментах.
Фото: скрин комментариев instagram.com/vladimirdantes
Напомним, что в отпуске Надя Дорофеева не скупилась на фото в купальнике на пляже и оставила в своем Instagram много "горячих" снимков.
Также мы писали о том, что Дорофеева продемонстрировала свою новую стрижку и окрашивание в более глубокий и насыщенный цвет, чем мы привыкли видеть на ней в последнее время. Многие в сети отметили, что имидж знаменитости теперь подозрительно напоминает внешний вид Билли Айлиш.