Разминировал боеприпасы и сжег 10 га леса в Луганской области: осужден командир саперной роты ВСУ

В августе 2020 года старший лейтенант Максимчук из 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил задание уничтожить 49 единиц гранат около поселка Боровское Луганской области.

Утром 1 сентября командир саперной роты вместе со своими подчиненными получил указанные боеприпасы и прибыл на участок местности, где они планировали их уничтожить. Но из-за халатности место уничтожения гранат было выбрано ошибочно. В итоге подрыв большого количества боеприпасов привел к разлету осколков и загоранию сухой травы. Порывы ветра перенесли огонь на лесной массив по соседству. Возникший пожар длился три дня.

"Вследствие указанного пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения огнем объектов растительного мира, во время которого возникли факторы, опасные для существ и окружающей среды, в атмосферу высвободились вредные химические соединения, а огнем уничтожены и повреждены стволы деревьев, естественное состояние почвенного покрова, микроорганизмы на площади 9,4 га", - сказано в приговоре суда.

В суде военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это суд, приговорил его к штрафу 91 800 гривен. При этом инкриминируемая ему статья (ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса) предусматривала наказание от 2 до 5 лет тюрьмы.