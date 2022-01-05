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Разгромлен после захвата. Появилось видео из аэропорта Алматы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 5 января в ходе антитеррористической операции военные освободили аэропорт Алматы, который накануне захватили протестующие в Казахстане. В сети появилось видео воздушной гавани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Business.

Как сообщил заместитель акима (главы городской администрации) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.

По данным Zakon.kz, во время проведения антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных.

В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.

Напомним, в Казахстане 4-5 января вспыхнули масштабные протесты.

Отметим, несколько десятков протестующих захватили аэропорт Алматы. В результате воздушная гавань приостановила работу.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне вспыхнувших беспорядков по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

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КазахстанАлматы