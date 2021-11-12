Разграничение территорий Киева и области должно решаться конструктивно, - Володин

Вопрос о разграничении территорий Киевской области и города Киева, вокруг которого уже более 10 лет ширится много слухов, должен быть решен конструктивно и без спекуляций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, который на ближайшее заседание Киевского областного совета будет инициировать уточнение Схемы планирования территории Киевщины.
"Схема планирования территории Киевской области - стратегически важный документ для развития всей области и ее общин. Наш регион едва ли не единственный в Украине, который до сих пор его не имел. Надеюсь, все понимают, что планирование развития семи районов и 69 общин области - это не только вопрос границ Коцюбинского и Киева, однако проведение в Схеме планирования территории области условной линии между областью и столицей в любом месте - с лесом, без леса, по фактической застройке/инфраструктуре Коцюбинского - будет таким же сомнительным и дискуссионным, как и условная линия, которая была в первоочередном варианте Схемы. И так будет до тех пор, пока границы города Киева не будут окончательно определены по закону Верховной рады Украины", - отметил Василий Володин.
Он уточнил, что вопрос о разграничении территорий Киевщины и столицы рассматривался днем ранее на заседании подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
"Благодарю народных депутатов и членов подкомитета за возможность собраться и обсудить проблемные вопросы, связанные с темой разграничения территорий Киевщины и столицы. Согласно постановлению Верховной рады Украины и решению Кабмина, территория Коцюбинской поселковой общины принадлежит к территории Бучанского района Киевской области. Несмотря на это, вокруг этого вопроса ширится много слухов, спекуляций и политических заигрываний, поэтому считаю справедливым и логичным для власти этой общины добиваться установления границ территории своего населенного пункта, и надеюсь на конструктивную позицию города Киева. Это не может длиться годами", - резюмировал Василий Володин.
Как сообщалось, генплан Киева планируют вынести на общественные слушания в конце текущего года.