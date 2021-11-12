Разграничение территорий Киева и области должно решаться конструктивно, - Володин

Вопрос о разграничении территорий Киевской области и города Киева, вокруг которого уже более 10 лет ширится много слухов, должен быть решен конструктивно и без спекуляций.

"Схема планирования территории Киевской области - стратегически важный документ для развития всей области и ее общин. Наш регион едва ли не единственный в Украине, который до сих пор его не имел. Надеюсь, все понимают, что планирование развития семи районов и 69 общин области - это не только вопрос границ Коцюбинского и Киева, однако проведение в Схеме планирования территории области условной линии между областью и столицей в любом месте - с лесом, без леса, по фактической застройке/инфраструктуре Коцюбинского - будет таким же сомнительным и дискуссионным, как и условная линия, которая была в первоочередном варианте Схемы. И так будет до тех пор, пока границы города Киева не будут окончательно определены по закону Верховной рады Украины", - отметил Василий Володин.

Он уточнил, что вопрос о разграничении территорий Киевщины и столицы рассматривался днем ранее на заседании подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Благодарю народных депутатов и членов подкомитета за возможность собраться и обсудить проблемные вопросы, связанные с темой разграничения территорий Киевщины и столицы. Согласно постановлению Верховной рады Украины и решению Кабмина, территория Коцюбинской поселковой общины принадлежит к территории Бучанского района Киевской области. Несмотря на это, вокруг этого вопроса ширится много слухов, спекуляций и политических заигрываний, поэтому считаю справедливым и логичным для власти этой общины добиваться установления границ территории своего населенного пункта, и надеюсь на конструктивную позицию города Киева. Это не может длиться годами", - резюмировал Василий Володин.