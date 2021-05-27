"Разбойники с большой дороги". В Одесской области задержали банду, нападавшую на дальнобойщиков

"Работники внутренней безопасности Нацполиции установили группу "разбойников с большой дороги" из числа жителей Одесской области, жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей. Нападавшие задержаны. Следователи полиции объявили им о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.

Кроме того, полиция установила, что задержанные в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.