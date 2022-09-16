Разборки местных криминалитетов. У Зеленского отреагировали на убийство "генпрокурора ЛНР"

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не поделивших награбленное имущество в преддверии масштабного побега", - написал он.

Подоляк отметил, что есть и вторая версия причины убийства Горенко - зачистка Россией свидетелей военных преступлений.

Кто такой Сергей Горенко

Мужчина более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013-2014 годах являлся начальником отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, Горенко за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину демонстративно стрелял из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины. Это записывалось на видео.