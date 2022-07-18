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Вопрос жизни и смерти. Боррель призвал разблокировать экспорт зерна из Украины

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Разблокирование экспорта зерна в Украине, является вопросом жизни и смерти для многих людей. Россия обязана снять блокаду поставок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Решение российской блокады поставок украинского зерна является вопросом жизни и смерти для многих людей. Россия должна снять блокаду и позволить экспортировать украинское зерно", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД европейских стран в Брюсселе.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудят:

  • войну на территории Украины;
  • санкции против России;
  • увеличение военной поддержки ВСУ.

Также в эту среду комиссия ЕС поднимет вопрос поставок газа и зависимости союза от энергоносителей России.

По словам Борреля, ЕС не планирует прекращать поддерживать Украину, а также вводить санкции против России несмотря на риски для его энергоснабжения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Reuters, США выделят миллиард долларов на борьбу с голодом в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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