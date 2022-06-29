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Разбирают новую технику на запчасти: в России сервисным центрам не хватает деталей для ремонта

Фото: в России сервисному центру не хватает деталей для ремонта (appleinsider.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В России сервисные центры столкнулись с логистическими проблемами. Вынуждены разбирать новую технику на детали, чтобы отремонтировать старую.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Коммерсант.

Сервисные центры в России столкнулись с нехваткой запасных деталей для ремонта смартфонов, компьютеров и другой техники, в связи с чем они вынуждены использовать компоненты новой техники.

Отметим, что в результате развязанной Россией войны против Украины, рынок страны-оккупанта покинули многие крупные поставщики электроники, включая Apple, ASUS, Dell, Samsung и другие компании.

Проблемы с логистикой, со своей стороны, привели к увеличению затрат на ремонт и время ремонта в целом.

Дело в том, что компании, которые присутствовали ранее в России - поставляли не только технику, но и запчасти для ремонта их продукции.

В то же время расходы на обслуживание и его организацию несли производители, теперь всем этим занимаются дистрибьюторы, которые ввозят технику контрабандой.

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